Avrupa'nın en serti: Fenerbahçe! Tam 11 kez...

Dünya futbol liglerinde sona yaklaşılırken, kulüplerin bu sezonki istatistikleri de netleşmeye başladı. Bu sezondan beklediğini bulamayan Fenerbahçe'de de özellikle kart istatistiği ile öne çıkarken Avrupa'nın en sert futbol oynayan takımlarından biri oldu. İşte detaylar...

20 Temmuz 2020 Pazartesi - 11:55
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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi ile beraber, Avrupa'da en çok kart gören takım unvanına sahip oldu. Kanarya'da Ozan, Gustavo ve Muriqi, ikişer kez oyundan atıldı. Isla, Serdar Aziz, Tolgay, Deniz ve Rodrigues de birer kez oyundan atılan isimler oldu.
 
Fenerbahçe'den sonra Avrupa'da en çok kırmızı kart gören takım, 10 kez oyuncusu atılan Fransız temsilcisi Monaco. Kayserispor ile İspanyol ekipleri Granada ve Espanyol'lu oyunculara ise bu sezon 9 kırmızı kart gösterildi.
 

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Etiketler: Avrupa Fenerbahçe kart
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