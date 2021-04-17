Avrupa’nın gündemi Donk’un partisi!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in konuşmalarıyla ortaya çıkan, “Donk’un seks partileri” olayı, Avrupa basınının da gündemine girdi. The Sun, futbolcunun West Bromwich’in eski yıldızı olduğunu hatırlattı, Hollanda gazetesi AD ise bunun başkan tarafından yapılan bir saldırı olduğunu dile getirdi.+

17 Nisan 2021 Cumartesi - 9:11
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Türk Telekom Stadı’nda yapılan bir törenin ardından, 20 genel kurul üyesinin bulunduğu bir ortamda, “Donk’un seks partilerinden bıktık” diye konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in sözleri, Avrupa basınının gündeminde de yer buldu.
 
Galatasaray'da yaşanan son olaylar, İngiltere ve Hollanda basınında gündem yarattı.
 
The Sun, “Eski West Bromwich yıldızı, Galatasaray Başkanı tarafından defalarca seks partisi düzenlemekle suçlandı” başlığını vererek, Mustafa Cengiz’in konuşmalarını aktardı.
 
Caughtoffside.com sitesi de, “Türkiye’den şaşırtıcı şeyler” ifadesini kullanarak, Mustafa Cengiz’in sözlerini başlığına taşıdı.
 
Başkandan saldırı
Hollanda’da yayın yapan AD Gazetesi, “Galatasaray Başkanı, Ryan Donk’a saldırıyı başlattı: ‘Seks partilerinden sıkıldık’ başlığıyla haberi duyurdu.
 
Belçika’nın HLN.be adlı haber sitesinde de yaşanan olay aktarılırken, Galatasaray’ın yasal işlem başlatacağını duyurdu.
 

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