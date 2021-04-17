Avrupa’nın gündemi Donk’un partisi!

17 Nisan 2021 Cumartesi - 9:11
Türk Telekom Stadı’nda yapılan bir törenin ardından, 20 genel kurul üyesinin bulunduğu bir ortamda, “Donk’un seks partilerinden bıktık” diye konuşan Galatasaray
Başkanı Mustafa Cengiz’in sözleri, Avrupa
basınının gündeminde de yer buldu.
The Sun, “Eski West Bromwich yıldızı, Galatasaray Başkanı tarafından defalarca seks partisi düzenlemekle suçlandı” başlığını vererek, Mustafa Cengiz’in konuşmalarını aktardı.
Caughtoffside.com sitesi de, “Türkiye’den şaşırtıcı şeyler” ifadesini kullanarak, Mustafa Cengiz’in sözlerini başlığına taşıdı.
Başkandan saldırı
Hollanda’da yayın yapan AD Gazetesi, “Galatasaray Başkanı, Ryan Donk’a saldırıyı başlattı: ‘Seks partilerinden sıkıldık’ başlığıyla haber
i duyurdu.
Belçika’nın HLN.be adlı haber sitesinde de yaşanan olay aktarılırken, Galatasaray’ın yasal işlem başlatacağını duyurdu.