Avrupa Şampiyonu Taha Akgül Gençlik ve Spor Bakanlığında

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan spor müşavirliğine atandı.

13 Şubat 2021 Cumartesi - 9:25
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Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı, Gençlik ve Spor  Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi  Konseyi üyeliğine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de  yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına Kadir Turgut atandı.
 
Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan spor müşavirliğine,  olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül getirildi. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Yavuz Gürhan, Amasya Gençlik ve  Spor İl Müdürlüğüne Kadir Kılıç ve Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Bilent  Akar atandı.

 
Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Gıda ve Kontrol Genel Müdür  Yardımcılığına Selman Ayaz getirildi. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu  üyeliğine Hasan Hüseyin Aydemir atandı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan hukuk  müşavirliğine İsmail Tezer getirildi. Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliğine İbrahim  Şenel atandı.

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Etiketler: Gençlik ve Spor Bakanlığı taha akgül
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