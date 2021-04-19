Avrupa Süper Ligi'ne bir tepki de Mesut Özil'den

Avrupa Süper Ligi'ne tepki gösteren Mesut Özil " Büyük oyunların keyfi, her hafta değil, yalnızca yılda bir veya iki kez olmalıdır" dedi.

19 Nisan 2021 Pazartesi - 15:30
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Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, eski takımları Real Madrid ve Arsenal'in de kurucuları arasında yer aldığı Avrupa Süper Ligi projesine tepki gösterdi.
 
Mesut Özil'in sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde;
 
"Çocuklar, herhangi bir Süper Ligi değil, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hayaliyle büyüyor. Büyük oyunların keyfi, her hafta değil, yalnızca yılda bir veya iki kez olmalıdır. Dünyadaki tüm futbol taraftarları için anlaşılması gerçekten zor bir karar..."

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Etiketler: mesut özil avrupa süper ligi
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