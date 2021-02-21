Avustralya Açık'ta şampiyon Novak Djokovic!

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, Daniil Medvedev'i 3-0 yenen Novak Djokovic şampiyon oldu.

21 Şubat 2021 Pazar - 14:03
İLGİLİ HABERLER
'Monaco yerine İstanbul'da yapalım' Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazandık Mersin'de 1 gümüş 3 bronz 54 yaşındaki Mike Tyson ringlere geri döndü TBMM Başkanı Şentop hem ödülü verdi hem de gönderme yaptı!

Avustralya Açık, Tek Erkekler finalinde Novak Djokovic, Medvedev karşısına çıktı.
 
İlk seti 7-5'lik skorla Novak Djokovic kazandı. İkinci seti ise 6-2 kazandı ve 2-0 öne geçti.
 
Djokovic karşısında setlerde 2-0, 3.sette de 3-0 geri düşen Medvedev sinirlendi ve hırsını raketinden çıkardı.
 
Üçüncü seti de 6-2 kazanan Djokovic, Avustralya Açık'ta şampiyonluğunu ilan etti. Djokovic, 9. kez Avustralya Açık'ta şampiyon oldu.
 
Avustralya Açıkta şampiyon Novak Djokovic
 
Rus tenisçi Medvedev, maç öncesi baskının Novak Djokovic’in üstünde olduğunu belirtmişti. Medvedev açıklamasında "Çok fazla baskı altında hissetmediğim için mutluyum. "Djokovic daha önce burada oynadığı sekiz finalde hiç kaybetmedi. Toplam Grand Slam sayısında Roger Federer ve Rafael Nadal’a ulaşmak için baskıyı hisseden taraf o. Ben sadece korta çıkıp en iyi oyunumu sergilemeyi umuyorum." şeklinde konuşmuştu.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: daniil Medvedev Novak Djokovic
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Belhanda'nın yerine James Rodriguez! İspanyollar Galatasaray'ı heyecanlandırdı Belhanda'nın yerine James Rodriguez! İspanyollar Galatasaray'ı heyecanlandırdı
Papis Cisse'nin açıklamas hayrete düşürdü! 'Bayern Münih'ten teklif aldım'Papis Cisse'nin açıklamas hayrete düşürdü! 'Bayern Münih'ten teklif aldım' Tümer Metin'den Muslera itirafı! 'Arkadaşlarım zaman zaman ona sallıyorlar'Tümer Metin'den Muslera itirafı! 'Arkadaşlarım zaman zaman ona sallıyorlar' Alanyaspor - Galatasaray maçından sonra isyan! 'İnsanın aklına bin tane şey geliyor'Alanyaspor - Galatasaray maçından sonra isyan! 'İnsanın aklına bin tane şey geliyor'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.