Avustralya Açık tek kadınlar finalini Osaka kazandı

2021 Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı tek kadınlarda, 22 numaralı seribaşı Jennifer Brady'yi 2-0 (6-4, 6-3) yenen 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka kazandı.

AA 20 Şubat 2021 Cumartesi - 13:47
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Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam turnuvasının  kadınlar finalinde, 2019 şampiyonu Japon Osaka ile kariyerinin ilk grand slam  finaline çıkan ABD'li Brady karşılaştı.
 
Osaka, rakibinin iki kez çift hata yaptığı 4. oyunda sıfıra karşı  servis kırarak 3-1 öne geçti. Ancak Osaka'nın üst üste gelen basit hataları  nedeniyle sonraki iki oyunu alan Brady, mücadeleye 3-3 denge getirdi.
 
Sonraki 3 oyunda iki tenisçi de zorlandı ancak servislerine tutunmayı  başardı. Osaka, 15-40 geride olduğu 10. oyunu Brady'nin hataları sayesinde  kazanarak ilk seti 6-4'lük skorla hanesine yazdırdı.
 
İkinci sete daha öz güvenli başlayan Osaka, Brady'nin zihinsel  direncinin zayıflamasının da etkisiyle 9,5 dakika içinde 4-0 üstünlük kurdu.  Kaybedecek bir şeyi kalmayan Brady, ilk servislerinde ve puanlar sırasında daha  agresif vuruşlar denedi. ABD'li raket, bu riskli oyununun karşılığında durumu 4-2  yaptı.
 
 
Puan kazandıran vuruşlardaki üstünlüğünü sürdüren ve daha az hata  yapan Osaka, servis kırma avantajını koruyarak seti 6-3, 1 saat 17 dakika süren  karşılaşmayı da 2-0 kazandı.
 
23 yaşındaki Japon raket, Avustralya Açık'taki ikinci grand slam  turnuvalarındaki dördüncü, kariyerindeki yedinci tekler şampiyonluğunu elde etti.
 
Osaka, açık dönemde (1968'den itibaren) Monica Seles'ten sonra çıktığı  ilk 4 grand slam finalinden de şampiyonlukla ayrılan ikinci kadın tenisçi olarak  kayıtlara geçti. Seles, 1990 ile 1992 yılları arasında oynadığı ilk 6 grand slam  finalini de kazanmıştı.
 
Osaka ayrıca 2,75 milyon Avustralya doları (yaklaşık 15 milyon lira)  para ödülünün de sahibi oldu.
 
 

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Etiketler: Avustralya Açık tenis Osaka
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