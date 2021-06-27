Avusturya GP'de zafer Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı olan Steiermark Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı.

27 Haziran 2021 Pazar - 17:39
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Formula 1 2021 sezonunun sekizinci yarışı olan Steiermark GP sıralama turlarında en hızlı turu atarak pole pozisyonundan yarışa başlayan Red Bull pilotu Max Verstappen, pozisyonunu koruyarak yarışı kazandı.
 
Seans içerisinde Mercedes pilotu Lewis Hamilton ile  rekabet yaşayan ancak çok zorlanmayan Verstappen, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve bu yılki dördüncü galibiyetini aldı. Red Bull da böylelikle arka arkaya dördüncü galibiyetini alırken, toplam galibiyet sayısını beşe yükseltti.

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Etiketler: Max Verstappen Formula 1
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