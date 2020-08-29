Aycan Yanaç resmen Gaziantep ALGSPOR'da

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Gaziantep ALGSPOR, Aycan Yanaç transferini açıkladı.

29 Ağustos 2020 Cumartesi - 9:10
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2019-2020 sezonunun lig birincisi ve Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan Gaziantep ALGSPOR, milli futbolcu Aycan Yanaç’ın transfer etti.
 
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde mutlak başarı hedefleyen ALGSPOR’un da Aycan transferiyle bu turnuva için iddialı bir kadro hedefine yaklaşacağı dile getiriliyor.
 
Survivor'da Fenerbahçe sevgisiyle bilinen Aycan Yanaç: "Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum." demişti.
 
 

 

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