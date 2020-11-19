Ayhan Akman: "Arda Turan'ın ateşi 39'lara çıkıyormuş"

Futbol yorumcusu Ayhan Akman, Galatasaray'da koronavirüse yakalanan futbolculardan biri olan Arda Turan'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

19 Kasım 2020 Perşembe - 1:51 | Son Güncelleme : 19 11 2020 - 1:52
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TRT Spor canlı yayınında yaptığı açıklamada, Turan'ın durumunun biraz daha iyi olduğunu belirten Akman, "Arda Turan'ın ateşi 39'lara kadar çıkıyormuş. Bugün biraz daha iyi olduğunu duydum. İnşallah toparlayacak" ifadelerini kullandı.
 
Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu duyurmuştu.
 
Turan paylaşımında, "Dün yapılan Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere" notunu eklemişti.

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