Ayhan Akman'dan sonra Galatasaray'da Hamza Akman dönemi...

13 Ekim 2021 Çarşamba - 11:30
Galatasaray sevgisi babadan oğula miras kaldı. Sarı-kırmızılı takımın eski oyuncusu ve antrenörü Ayhan Akman
'ın oğlu Hamza sahneye çıktı.
17 yaşındaki futbolcu, İstanbulspor
'la dün oynanan ve 3-3 sona eren hazırlık karşılaşmasında kadroda kendine yer buldu. Hamza Akman babasının bir dönem oynadığı '10 numara' pozisyonunda görev alıyor.
Galatasarayda babadan oğula devir Hamza Akman görev başında
U19 Süper Ligi'nde 15 maç forma giyen Hamza, 1 gol, 4 asistlik performansıyla 5 gole direkt katkı yaptı.
Hamza'nın kuzeni Ali Akman, kiralık olarak Hollanda
ekibi NEC Nijmegen'de forma giyiyor.