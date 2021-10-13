Ayhan Akman'dan sonra Galatasaray'da Hamza Akman dönemi...

İstanbulspor maçında görev alan Hamza Akman'ın 10 numara pozisyonunda oynaması dikkatlerden kaçmadı.

13 Ekim 2021 Çarşamba - 11:30
İLGİLİ HABERLER
Dev sponsorluk anlaşmasından sonra Gedson Fernandes bombası Morutan'da 'Oğulcan Çağlayan' vakası! Galatasaray'da tarihi an! Sponsorluk anlaşması imzalandı: İşte stadın yeni ismi Galatasaray'dan Cebrail Karayel sürprizi Fatih Terim'in planı belli! Genç takım, baskı, pres...

Galatasaray sevgisi babadan oğula miras kaldı. Sarı-kırmızılı takımın eski oyuncusu ve antrenörü Ayhan Akman'ın oğlu Hamza sahneye çıktı.
 
17 yaşındaki futbolcu, İstanbulspor'la dün oynanan ve 3-3 sona eren hazırlık karşılaşmasında kadroda kendine yer buldu. Hamza Akman babasının bir dönem oynadığı '10 numara' pozisyonunda görev alıyor. 
 
Galatasarayda babadan oğula devir Hamza Akman görev başında
U19 Süper Ligi'nde 15 maç forma giyen Hamza, 1 gol, 4 asistlik performansıyla 5 gole direkt katkı yaptı.
 
Hamza'nın kuzeni Ali Akman, kiralık olarak Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de forma giyiyor. 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: hamza akman galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Ali Koç fırsat transferi demişti! Yıllar sonra Serdar Dursun gerçeğini açıkladı 'Galatasaray'a teklif ettik o Gürther Fürth’e gitti' Ali Koç fırsat transferi demişti! Yıllar sonra Serdar Dursun gerçeğini açıkladı 'Galatasaray'a teklif ettik o Gürther Fürth’e gitti'
Aziz Yıldırım dalga geçmiş Şenol Güneş yüzüne bakmamıştı! Ali Koç haklı çıktı 'Tıpkı Vardy gibi...'Aziz Yıldırım dalga geçmiş Şenol Güneş yüzüne bakmamıştı! Ali Koç haklı çıktı 'Tıpkı Vardy gibi...' Özel görüşme yapıldı Brezilyalı stoper 'evet' dedi! İşte Marcao'nun yeni takımı ve Galatasaray'ın kasasına girecek para...Özel görüşme yapıldı Brezilyalı stoper 'evet' dedi! İşte Marcao'nun yeni takımı ve Galatasaray'ın kasasına girecek para... Dünkü paylaşımı ses getirmişti! Trabzonspor maçı öncesi Vitor Pereira'dan flaş Mesut Özil kararı! Dünkü paylaşımı ses getirmişti! Trabzonspor maçı öncesi Vitor Pereira'dan flaş Mesut Özil kararı! 
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.