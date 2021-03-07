Aykut Kocaman 7 hafta sonra 3 puanla tanıştı

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, Başakşehir 'i konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele, Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü, 90. dakikada Demba Ba kaydetti.

Gençlerbirliğinde Polomat, 58. ve 89. dakikalarda gördüğü kartlarla oyundan ihraç edildi. Bu sonucun ardından 10 maç aradan sonra kazanan Başakşehir, 29 puanla 16. sırada yer aldı. 11 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği ise 21 puanla son sırada yer buldu.

Başakşehir, gelecek hafta Beşiktaş 'ı konuk edecek. Gençlerbirliği ise Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak.

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