Aykut Kocaman'dan çarpıcı tepki: Akıl alır gibi değil

Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek küme düşme hattında olmaya devam eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, takımının ligdeki durumunu "akılalmaz" olarak değerlendirdi.

18 Nisan 2021 Pazar - 21:59
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
 
Kazanmak istedikleri bir maçı kaybettiklerini söyleyen Kocaman, "Bu bir sonuç oyunu. Durumu anlatmak için çok şey olur ama eninden sonunda geldiğimiz yer, kazanmak istediğimiz maçtan mağlup ayrıldık. Özeti bu." dedi.
 
"AKIL ALIR GİBİ DEĞİL"
 
Başakşehir'in bu sezonki durumunun akıl almaz olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Herhalde dönemin en kritik tarafı burası olacak. Başladığım dönemden itibaren 6 penaltı kullandık. 4 tanesini kaçırdık. 2 tanesini de hakemler, bu VAR'daki genel uygulama oraya doğru döndü, verilen karar dönmüyor ama 2 penaltı iptal edildi. Enteresan bir dönem. Başakşehir için ilginç, çok ilginç bir sene geçiyor. Şu oyun kalitesine çıkabilen bir takımın, Şampiyonlar Ligi'yle başladığı bir sezonda şu anda küme düşme hattında olması akıl alır gibi değil ama bu oyun ne yazık ki böyle bir oyun" şeklinde konuştu.

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