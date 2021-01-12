Aykut Kocaman'dan flaş Gaziantep FK açıklaması

12 Ocak 2021 Salı - 10:20
Süper Lig takımlarından Gaziantep
FK'de Marius Sumudica'nın görevden ayrılmasının ardından Aykut Kocaman
ismi gündeme geldi.
Aykut Kocaman yaptığı açıklamada, "Sezon sonuna kadar çalışmayacağım. Birincisi sağlık
anlamında salgının yarattığı bir takım şeyler olacak. İkincisi meslek sağlığı odaklı bakıldığı zaman da acayip bir şey olacaktı. Hayatta büyük konuşmamak lazım. Hayatın bize getirecekleri ne olur bilemiyorum ama fikrimi değiştireceğimi de zannetmiyorum. Yüzde 99,9 bu sezon için takım çalıştırmayı düşünmüyorum." dedi.