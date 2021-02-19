Aykut Kocaman'dan maç sonu hakem tepkisi!

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

19 Şubat 2021 Cuma - 21:58
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Süper Lig'de Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, maç sonunda önemli açıklamalar yaptı.
 
İşte Aykut Kocaman'ın açıklamaları;
 
Kazanmak gerçekten bir alışkanlık, Trabzonspor bunu gösterdi. Kaybetmek de ne yazık ki arka arkaya olunca bir alışkanlık oluyor. Çok genç ve tecrübesiz bir kaleci vardı rakipte ve kaleyi sadece 1 şutun bulması her şeyi anlatıyor
 
ÇOK EKSTRA BİR GOL OLDU
 
Golün gelişimi açısından, o dakika için amatörce arka arkaya hamleler oldu, çok ekstra bir gol oldu. Maçı kontrolümüze alıp, kazanmaya gideceğimiz anlarda maçı elimizden kaçırdık.
 
KALİTEYE SAHİBİZ
 
Oyuncu kalitesine baktığımızda bu noktalardan çıkacak bir takım olarak görünüyoruz. 'Acaba olabilir mi?' soruları var, olmuşluğu var ancak bunu geçebilecek kaliteye sahibiz.
 
FAUL BİLE VERİLMEDİ
 
Deniz'e yapılan darbenin görülmemesi garip. Faul bile verilmedi. Rakip stoper 2 defa aynı davranışı gösterdi, 4 tane hakem varken bunların görülmesi gerekiyor.

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