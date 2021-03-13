Aykut Kocaman'dan patlama! 'Bunu sorup provokasyon yapıyorsunuz'

"Bugünkü ana etken Beşiktaş'ın bizden daha iyi oynamasıydı. Başka etken yok. Maçı izledikten sonra bizim adımıza ucuz bir mağlubiyet olduğu da görülüyor."

"Oyunun ilk yarısında biraz fazla tutucu kaldık kendi sahamızda. Bunda da ana faktör şu oldu, maçın başındaki hızlı hücumların oyun culara getirdiği lezzet topun bizde kalma süresini kısalttı. Takım boyu uzayınca Beşiktaş'ın arkadaki üçlüsü topun peşinde koşturdu."

"Önce süreyi sonra kaliteyi artırmamız lazımdı ikinci yarıda, gelen gol direncimizi de artırdı ama sonraki süreçte Beşiktaş yine geldi. Duran toplardaki sorunu nispeten atlattığımızı düşünüyordum ama bugün tekrar hortladı gibi gözüktü."

"Tekrar maçı çevirdik, Beşiktaş'ın da çevirebilir bir hali yok, oyun her tarafa gidebilir gibi gözükürken, pozisyonların çok da yanlış olmadığı bir durumda garip bir golle maçı kaybetme durumunda kaldık. Tek değil pek çok gerekçe var bugün."

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaman, "Bu işin ana problemlerinden birisi, istediğini elde etmiş, üst seviyedeki pozisyonu yakalamış oyuncu grubu. Bu sezon Başakşehir için yorgun bir sezondu. Yorgunluktan sonra düşüşle beraber yaşanan en büyük problem buydu. Aşağılardaki yakışmayan durumdan öne çıkarak konforlu bölgeye geçmek en büyük arzumuz." diye konuştu.

"Provokasyon tarafı ağır basıyor"



Demba Ba’ya yedek kalmasının sorulmasına da kızan Kocaman, “Ufak bir serzenişte bulunmak lazım. Konuşmaları izliyordum. Hiçbir oyuncu yedek kalmaktan hoşlanmaz. Ben oynarken de, benden evvelki ağabeylerim de böyleydi, sonra da böyle olacak. Yayıncı kuruluşun siz değerli olayları aktaran insanları, oyuncuya bunu sorunca provokasyon tarafı ağır basıyor. İşin doğru ve olumlu tarafları verilmeli. Bizim ülkemiz olumsuzlukları, krizleri daha fazla benimsiyor. Böyle gelişme olmuyor. Oyuncunun nasıl kullanıldığı daha önemli, neden yedek kaldığı değil. Derdim genele ait düşünceyle ilgili. Anlamaya çalışırsak daha iyi olur.” diye konuştu.

Medipol Başakşehir'in oyun genetiğini yeniden yakalaması gerektiğini kaydeden Kocaman, "Birkaç maç sonra konforlu bölgeye çıkmak istiyoruz. Bu takımın bir oyun genetiği vardı. Tekrar o genetiği yakalamak, oraya gitmek, ne yaptığını bilen, rakibin pozisyon alışına göre pozisyon değiştiren bir takım haline gelmek istiyoruz. Bunu uygulayabilecek oyuncularla birlikte olmak zaman alacak. Bu sene alışık olunmayan durumdan konforlu bölgeye geçerek çıkarız. Ancak Başakşehir de tutkulu ve uyumlu takımı yakalamak için en ideal yer. Beşiktaş bunu başarmış görünüyor ve bu anlamda kendilerini tebrik etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın yükselen bir grafiğinin olduğunu anlatan Kocaman, şöyle devam etti:

"Takımların genel durumlarına bakıldığı zaman Beşiktaş'ın şu andaki durumuyla bir adım önde olduğunu gözlemliyordum. Oyuncular son derece uyumlu, tutkulu ve odaklanmış görünüyorlar. Saha içi davranışları onları öne çıkaran ana faktör olarak görünüyordu. Teknik direktörlükte bütün olay da bu havayı yakalayabilmek. Rakibi karşılama durumuyla, bizim sonraki kontrol halimiz arasında olumsuz bir durum oluştu. Çok tutucu kaldık topun arkasında kalma açısından. Bununla beraber maçın başlarında hızlı olumlu atak yapınca, oyuncu grubumuz daha fazla bekle ve hızlı atak yap tarafına döndü. Topun kontrolü, süresi ve kalitesiyle ilgili ilk yarıda herhangi bir baskımız olmadı."