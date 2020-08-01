Aykut Kocaman'ın yeni adresi TFF 1. Lig...

Süper Lig ekibi Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Aykut Kocaman TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile anlaştığı iddia edildi.

01 Ağustos 2020 Cumartesi - 15:56
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Aykut Kocaman'ın TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile anlaştığı iddia edildi.Kocaman'ın adı kısa bir süre Fenerbahçe ile anılmış, tecrübeli teknik adamın yeniden Fenerbahçe'yi çalıştıracağı iddia edilmişti. Ancak, sarı lacivertli ekip teknik direktörlük görevi için Erol Bulut ile anlaştı
 
YeniÇağ gazetesinin haberine göre; Altay'ın başına geçeceği iddia edilen Aykut Kocaman son olarak Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'u çalıştırıyordu.
 
Bu sezon Play Off'un kapısından son dakikada dönen İzmir kulübü, 19 yaşındaki genç stoperi Cenk Kaçar'ı Fransız ekibi Lyon'a 1,3 milyon Euro'ya transfer etti. İddialara göre Altay Galatasaray'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mirza Cihan ve 22 yaşındaki stoper Sefa Özdemir ile anlaşma sağladı.
 
Yine Akhisar'dan Erhan Çelenk, Ümraniye'den Burak Öğür, Osmanlıspor'dan Blagojevic'in de siyah beyaz renklere katılacağı belirtiliyor.
 
 

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