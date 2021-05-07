Aykutalp Derkan açıkladı! 'Adaylar bu akşama kadar başvurularını yapabilirler'

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, seçimin ertelenme konusuna değinerek "Adaylar gerekli belgeleri 7 Mayıs (Bugün) akşamına kadar teslim edebilir" ifadelerini kullandı.

07 Mayıs 2021 Cuma - 8:33
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu Celta Vigo'dan Radamel Falcao atağı! Son günde Abdürrahim Albayrak sürpriz Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz seçimde aday olmayacağını açıkladı Abdurrahim Albayrak Galatasaray'da yeni seçim tarihini açıkladı

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, seçim sürecini durdurmadıklarını açıkladı.
 
Mustafa Cengiz yönetiminin iptal kararının aksine, seçim sürecini farklı işleten Derkan, adayların resmi başvurularının bu akşam (7 Mayıs 2021) sona ereceğini ifade etti.
 
Galatasaray'ın tüzüğüne göre seçim sürecini götürmekle görevli olan Divan Kurulu olarak gelişmeleri dikkatle takip ettiklerine vurgu yapan Aykut Derkan, "Yaşananları sükunetle izliyorum. Başlamış bir süreç olduğu için seçime katılmayı düşünen adaylar, listelerini ve başvuru için gerekli belgeleri 7 Mayıs (Bugün) akşamına kadar teslim edebilir" ifadesini kullandı.
 
'Suni bir gündem'
 
Başkan adaylarının bu konuda ortak düşüncede olduğunu ve hep birlikte bir deklarasyon yayınlayabileceğine vurgu yapan Aykutalp Derkan, şöyle devam etti:
 
"Beşiktaş maçı öncesi maalesef suni bir gündem oluştu. Camia, bu tip kararların konsensüs ile alınmasını bekler. Galatasaray ananelerinde ortak akıl ve istişare vardır. Alınan kararda pandemi şartlarında niyet okuma var."
 
"Seçim haziranda"
 
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, seçim konusunda net konuştu. Sarı-kırmızılı yönetici, sosyal medya hesabından, "Camiamız hiç merak etmesin, kulübümüzün olağan seçimi en geç haziran ayı içerisinde yapılacaktır" ifadesini kullandı.
 
17 Mayıs'tan sonraya bak!
 
Galatasaray'ın 28 Nisan'da İstanbul Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'ne gönderdiği dilekçenin karşılığı perşembe günü kulübe ulaştı. Yazıda, tam kapanma döneminin tamamlanacağı 17 Mayıs'tan sonraki koşulların dikkate alınması tavsiyesinde bulunuldu. Bunun üzerine kulüp de, seçim için haziran ayının hedeflendiğini duyurdu.
 
'1 Haziran'dan sonra yetkisiz'
 
Galatasaraylı eski yönetici ve hukukçu Ural Aküzüm, mevcut yönetimin 1 Haziran'dan itibaren yetkisiz kalacağını açıkladı. Genel kurul takviminin ilanından sonra mücbir sebep olsa dahi seçimlerin iptal edilemeyeceğini ancak ertelenebileceğini dile getiren Aküzüm, "Yönetim kurulunun imza sirkülerinde görev süresi ve yetki belgesi 31 Mayıs 2021 tarihi itibariyle bitiyor. 1 Haziran'dan itibaren atılacak her imza vekaletsiz işgörme hükümlerine tabi olur" dedi. (Milliyet)

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Aykutalp Derkan galatasaray seçim
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Ve Salih Uçan imzayı attı! Yıldız futbolcu 10 milyon TL karşılığında Beşiktaş'ta Ve Salih Uçan imzayı attı! Yıldız futbolcu 10 milyon TL karşılığında Beşiktaş'ta
Fenerbahçe yönetiminden Harun Tekin'e ilginç teklif! Opsiyonu kullanmayacağız ama...Fenerbahçe yönetiminden Harun Tekin'e ilginç teklif! Opsiyonu kullanmayacağız ama... Fenerbahçe'ye Samatta piyangosu! Dimitri De Conde resmen açıkladıFenerbahçe'ye Samatta piyangosu! Dimitri De Conde resmen açıkladı Pelkas'tan sonra PAOK'tan Fenerbahçe'ye bir yıldız daha! Christos Tzolis...Pelkas'tan sonra PAOK'tan Fenerbahçe'ye bir yıldız daha! Christos Tzolis...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.