Aylar sonra aldığı teklifleri açıkladı

Trabzonspor'un eski kalecilerinden Onur Kıvrak Instagram üzerinden açıklamalarda bulundu.

25 Kasım 2020 Çarşamba - 9:54
İLGİLİ HABERLER
Bu sefer oluyor! Halil Dervişoğlu geliyor 'Sen bu ülkenin yetiştirdiği en özel yeteneklerden birisin' Süper Lig'de 9.hafta hakemleri belli oldu Abdullah Avcı'nın Visca'sı Nwakaeme İstediği yıldız bomba etkisi yarattı

Trabzonspor'un eski kaptanı ve kalecisi Onur Recep Kıvrak Trabzonspor taraftarının sorularını yanıtladı.
 
Onur Recep Kıvrak'ın açıklamaları şu şekilde;
 
"Benim için Trabzon ve Trabzonspor her zaman dik duruşun simgesidir. Ben bunu örnek alarak hareket ettim. Her zaman gerçekleri söylemeye çalıştım. Trabzon'da doğmadım ama gerçek Trabzonsporlu oldum"
 
-Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra hangi takımlardan teklif aldın?
 
"Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra 5 ya da 6 Süper Lig takımından teklif aldım. 2010-2011 yılı Liverpool maçından sonra Manchester United'ın beni istediği söylendi bana kulüpten. O yıl değil ama sezon sozunda verileceğim söylendi bana ama maalesef sakatlığım sebebiyle o da gerçekleşmedi. Daha sonra Atletico Madrid kulübe 5 milyon euro teklif yaptı ama teklif az bulunduğundan dolayı bu transfer gerçekleşmedi.
 
- Trabzonspor'da görev almayı düşünüyor musun?
 
"Teknik direktör veya kaleci antrenörü olarak hiç bir zaman görev yapmayı düşünmüyorum. Ama ilerde Trabzonspor'da yönetici pozisyonunda olursa yapmayı isterim."
 
-Trabzonspor'un durumunu nasıl değerlendiriyorsun?
 
"Trabzonspor'da geçen yıl iyi bir ekip ruhu vardı ve maalesef şampiyonluğu kaçırdık. Bu yılki durumun aynısını 2011'de bizde yaşadık. 2011'den sonra takım dağıldı ve yeniden toparlanmak baya uğraştırdı bizi. iyi bir takım kurduktan sonra o takımı elde tutmak gerekiyor. Bu yıl başarılı olacağımızı düşünüyorum. 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: onur kıvrak trabzonspor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Oyundan alındı adeta yıkıldı! Gitti tek başına oturdu Oyundan alındı adeta yıkıldı! Gitti tek başına oturdu
Fatih Terim teşhisi koydu! 'Bize bunlardan fayda yok'Fatih Terim teşhisi koydu! 'Bize bunlardan fayda yok' 'Çubukluyu' gidirdiler bile! Ada basının iddiası bomba etkisi yarattı'Çubukluyu' gidirdiler bile! Ada basının iddiası bomba etkisi yarattı Sergen Yalçın şok oldu! Larin için İstanbul'a geliyorlarSergen Yalçın şok oldu! Larin için İstanbul'a geliyorlar
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.