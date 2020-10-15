Ayrılığı böyle açıkladı: Vida transferi için Everton'dan aradılar

"EVERTON İÇİN ÇOK SAYIDA KİŞİ ARADI "

Avadan, Vida'nın ücretinde indirim konusunun henüz konuşulmadığını belirten Avadan, "Transfer dönemi henüz bitti. Beşiktaş'nın talebi doğrultusunda sanırım oturulup, konuşulur" dedi.

"YÜZDE 80 GİDER "

Teknik direktör Ulvi Güveneroğlu ise Vida'nın kafa olarak Beşiktaş'tan ayrıldığını söyledi: "Vida artık bu problemlerle uğraşmak istemiyor artık. Bir futbolcunun saha dışı olaylarla uğraşması saha içi peformansını çok etkiliyor. Bence Vida, transferin açık olduğu ülkelere bu dönem içerisinde gider. Yüzde 80 oranında takımdan ayrılacak" diye konuştu.