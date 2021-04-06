Aytaç Kara hakkında açıklama! 'Bu hareketleri yapamaz'

Beşiktaş maçından sonra kadro dışı bırakılan Aytaç Kara hakkında Serkan Reçber ""Bu kulübün kırmızı çizgisi disiplin" dedi.

06 Nisan 2021 Salı - 10:32
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Lider Beşiktaş'ı 1-0 yenerek 5 maç sonra kazanan Kasımpaşa'da flaş karar... Siyah-Beyazlılar karşısında attığı harika golle takımına galibiyeti getiren Aytaç Kara'nın kadro dışı bırakıldığı açıklandı.
 
Lacivert-Beyazlılar'ın CEO'su Serkan Reçber kararla ilgili Fanatik Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.
 
İşte Reçber'in o açıklamaları:
 
'Bu hareketleri yapamaz'
 
"Gol attıktan sonraki davranışları kabul edilebilir değildi. Sevincinde kulübeye gitmek yerine tünele gitmeyi tercih etti. İkinci devrede ise sarı kart sıkıntısı olması nedeniyle hocamız, Aytaç'ı oyundan aldı. O bu karara da tepki göstererek, hem hocamıza hem de takım arkadaşlarına saygısızlık yaptı. Ki performansı nedeniyle de oyundan alınabilirdi, hocamız hata da yapabilirdi ama ne olursa olsun o bu hareketleri yapamaz."
 
'Disiplin kırmızı çizgimiz'
 
"Bu kulübün kırmızı çizgisi disiplin. Bu maçı tüm Türkiye izledi. Bizim başkanımız, yönetim kurulumuz herkes izliyor. Bu yaptıklarını kabul edemeyiz. Tüm bunları bir araya getirdiğimiz zaten böyle bir karar aldık."

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Etiketler: aytaç kara kasımpaşa
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