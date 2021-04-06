Aytaç Kara hakkında açıklama! 'Bu hareketleri yapamaz'

Lider Beşiktaş 'ı 1-0 yenerek 5 maç sonra kazanan Kasımpaşa 'da flaş karar... Siyah-Beyazlılar karşısında attığı harika golle takımına galibiyeti getiren Aytaç Kara'nın kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Lacivert-Beyazlılar'ın CEO 'su Serkan Reçber kararla ilgili Fanatik Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.

İşte Reçber'in o açıklamaları:

'Bu hareketleri yapamaz'

"Gol attıktan sonraki davranışları kabul edilebilir değildi. Sevincinde kulübeye gitmek yerine tünele gitmeyi tercih etti. İkinci devrede ise sarı kart sıkıntısı olması nedeniyle hocamız, Aytaç'ı oyundan aldı. O bu karara da tepki göstererek, hem hocamıza hem de takım arkadaşlarına saygısızlık yaptı. Ki performansı nedeniyle de oyundan alınabilirdi, hocamız hata da yapabilirdi ama ne olursa olsun o bu hareketleri yapamaz."

'Disiplin kırmızı çizgimiz'