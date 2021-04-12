Aytemiz Alanyaspor: 3 - Yukatel Denizlispor: 2

Süper Lig'in 34. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 3-2 mağlup etti.

12 Nisan 2021 Pazartesi - 21:42
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15. dakikada sağ kanatta son çizgiye inen Juanfran, topu yerden  içeriye ortaladı. Bareiro'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Abdulkadir  Sünger'de kaldı.
 
20. dakikada orta alanda topu kazanan Babacar, ceza sahası dışında  kaleyi hafif çaprazdan gören yerden şutunu çekti. Kaleci Abdulkadir Sünger iki  hamlede topu kontrol etti.
 
27. dakikada Yukatel Denizlispor, öne geçti. Sol kanattan gelişen  atakta Sacko, rakibini geçtikten sonra girdiği rakip ceza sahası son çizgisinden  topu penaltı noktasına doğru yerden ortaladı. Bakalorz'un gelişine vurduğu top,  ağlarla buluştu: 0-1.
 
Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip Yukatel Denizlispor 1-0 önde  bitirdi.
 
47. dakikada sağ kanattan Özer Özdemir ile başlayan Denizlispor  atağında Veton Tusha ceza sahasına girer girmez topu çıkardı. Sacko'nun  bekletmeden gelişine vurduğu meşin yuvarlak, üst direğin yakınından dışarı çıktı.
 
51. dakikada Yukatel Denizlispor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan  gelişen Denizlispor atağında Sacko topu arkaya koşu yapan Bakalorz'a gönderdi. Bu  futbolcunun yerden pasında Veton Tusha, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.
 
54. dakikada Alanyaspor farkı bire indirdi. Sağ kanattan Kadzior, topu  arka direğe ortaladı. Rakip defans arasında iyi yükselen Berkan İsmail Kutlu,  kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.
 
68. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Hakemin serbest vuruş  kararı sonrası Efkan Bekiroğlu'nun, ceza sahası dışında kaleyi hafif çaprazdan  gören yerden doğrudan kaleye gönderdiği top, ağlara gitti: 2-2.
 
88. dakikada Alanyaspor maçta öne geçti. Sol kanattan ceza sahası  çizgisi üzerinde Davidson'un ortasında, ceza sahası içinde Mustafa Pektemek'in  kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 3-2.
 
Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 3-2 kazandı.
 
Stat: Bahçeşehir Okulları 
 
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Cem Hanoğlu, Esat Sancaktar
 
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje,  Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Efkan Bekiroğlu (Dk. 90 Ceyhun Gülselam), Babacar  (Dk. 81 Mustafa Pektemek), Davidson (Dk. 90 3 Umut Güneş), Bareiro (Dk. 46  Kadzior)
 
Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Fabiano, Oğuz Yılmaz, Mustafa  Yumlu, Özer Özdemir, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş (Dk. 90 Dossevi), Bakalorz (Dk.  76 Muhammet Özkal), Veton Tusha (Dk. 65 Sagal), Diskerud (Dk. 65 Hasan Ayaroğlu),  Sacko (Dk. 76 Mesanovic)
 
Goller: Dk. 27 Bakalorz, Dk. 51 Veton Tusha (Yukatel Denizlispor), Dk.  54 Berkan İsmail Kutlu, Dk. 68 Efkan Bekiroğlu, Dk. 88 Mustafa Pektemek (Aytemiz  Alanyaspor)
 
Sarı kartlar: Dk. 41 Bareiro, Dk. 72 Caulker (Aytemiz Alanyaspor), Dk.  44 Kubilay Aktaş, Dk. 66 Oğuz Yılmaz, Dk. 76 Bakalorz, Dk 9 5 Hasan Ayaroğlu  (Yukatel Denizlispor)
 

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Etiketler: Aytemiz Alanyaspor Yukatel Denizlispor SÜPER LİG
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