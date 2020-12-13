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Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş! İşte ilk 11'ler

Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş! İşte ilk 11'ler

Süper Lig'in 12. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda lider Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

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Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'in 12. haftasında mücadele edecek olan iki rakip takım sahada kozlarını paylaşacak. Süper Lig’de çıktığı son 3 maçta; Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa’ya karşı galibiyet kazanan Beşiktaş, Alanyaspor’a konuk olacak. 
 
 
AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Berkan, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Siopis, Bakasetas, Tayfur, Davidson, Bareiro, Babacar.
TEKNİK DİREKTÖR: Çağdaş Atan
 
BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar.
?TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın
 

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