Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş! İşte ilk 11'ler

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Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'in 12. haftasında mücadele edecek olan iki rakip takım sahada kozlarını paylaşacak. Süper Lig’de çıktığı son 3 maçta; Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa’ya karşı galibiyet kazanan Beşiktaş, Alanyaspor’a konuk olacak.

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Berkan, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Siopis, Bakasetas, Tayfur, Davidson, Bareiro, Babacar.

TEKNİK DİREKTÖR: Çağdaş Atan

BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

?TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın