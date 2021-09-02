Aytemiz Alanyaspor'da Çağdaş Atan dönemi sona erdi!

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Turuncu-yeşilli kulüp, ayrılığı "Teknik direktörümüz Çağdaş Atan'a ve ekibine kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleriyle duyurdu.

Sezona 15 Ağustos'ta Medipol Başakşehir 'i deplasmanda 1-0 yenerek başlayan, ikinci haftada 21 Ağustos'ta konuk ettiği Altay 'a 4-1 mağlup olan Alanyaspor, üçüncü haftada 28 Ağustos'ta dış sahada Atakaş Hatayspor 'a 5-0 kaybetti.

Akdeniz temsilcisi, Atan yönetiminde geride kalan üç hafta sonunda 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle 3 puan topladı ve ligde 13. sırada yer aldı.