Aytemiz Alanyaspor'da Çağdaş Atan dönemi sona erdi!

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

02 Eylül 2021 Perşembe - 18:28
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Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
 
Turuncu-yeşilli kulüp, ayrılığı "Teknik direktörümüz Çağdaş Atan'a ve ekibine kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleriyle duyurdu.
 
Sezona 15 Ağustos'ta Medipol Başakşehir'i deplasmanda 1-0 yenerek başlayan, ikinci haftada 21 Ağustos'ta konuk ettiği Altay'a 4-1 mağlup olan Alanyaspor, üçüncü haftada 28 Ağustos'ta dış sahada Atakaş Hatayspor'a 5-0 kaybetti.
 
Akdeniz temsilcisi, Atan yönetiminde geride kalan üç hafta sonunda 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle 3 puan topladı ve ligde 13. sırada yer aldı.

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