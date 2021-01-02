Ayton ve Booker şov yaptı! Suns liderliği kaptırmadı

NBA'de Phoenix Suns, Denver Nuggets'ı 106-103 yendi.

02 Ocak 2021 Cumartesi - 11:18
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NBA'e 10 maçla devam edildi. Nuggets deplasmanına çıkan Batı Konferansı lideri Suns, sezonun 6. maçını 106-103 kazanarak üst üste 4. olmak üzere 5. galibiyetini aldı.
 
Suns'ta Deandre Ayton ve Devin Booker 22'şer, Chris Paul 21 sayı kaydetti.
 
Dördüncü yenilgisini yaşayan Nuggets'ta Jamal Murray 31, Nikola Jokic 17, Paul Millsap 15 sayı buldu.
 
LeBron James "triple-double" yaptı, Lakers kazandı
 
Son şampiyon Los Angeles Lakers, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 109-103 mağlup etti.
 
Sezonun 4. galibiyetini elde eden Lakers'ta yıldız basketbolcu LeBron James, 26 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple-double"lık performans sergiledi. 36 yaşındaki James, NBA tarihinde "triple-double" yapan en yaşlı 4. oyuncu oldu. Konuk takımda Anthony Davis 34 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkı sağladı.
 
Spurs'te Keldon Johnson'ın 26, DeMar DeRozan'ın 23 sayısı sezonun üçüncü mağlubiyetini önleyemedi.
 
Sonuçlar
 
Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies: 93-108
 
Dallas Mavericks-Miami Heat: 93-83
 
Detroit Pistons-Boston Celtics: 96-93
 
Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 96-114
 
San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 103-109
 
Minnesota Timberwolves-Washington Wizards: 109-130
 
Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 126-96
 
Denver Nuggets-Phoenix Suns: 103-106
 
Utah Jazz-Los Angeles Clippers: 106-100
 
Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 98-123
 

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Etiketler: nba Phoenix Suns Denver Nuggets
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