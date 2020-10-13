Azerbaycan paylaşımında 'Atatürk' sözleri! Kısa sürede binlerce beğeni aldı

Mesut Özil'in Azerbaycan hakkında yaptığı paylaşımda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir." sözüne yer vermesi binlerce beğeni aldı.

13 Ekim 2020 Salı - 22:36
İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta 4 futbolcunun lisansı çıkarılmadı A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü şoku 'Şimdilik sabrediyorum sonra onunla görüşeceğiz' Fenerbahçe'den transfer yasağı iddialarına sert yanıt! Hatayspor’da 3 futbolcunun testi pozitif çıktı

İngiltere ekibi Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek verdi.
 
Mesut Özil, Twitter'dan paylaştığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir." sözüne yer verdi.
 
 
Mesajında "Tek millet, iki devlet" ifadesini kullanan Mesut Özil, "Tüm dünya, Dağlık Karabağ bölgesinin yasal ve uluslararası anlamda Azerbaycan'ın bir parçası olduğu ve yasa dışı bir şekilde işgal edildiği gerçeğinin farkına varmalı. Mart 2008'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü kabul eden ve Ermeni güçlerinin çekilmesi gerektiği konusundaki kararı onayladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararının geçerli olduğunu ve herkes tarafından tanınması gerektiğini hatırlatmak isterim." değerlendirmesinde bulundu.
 
 
Barış ortamının sağlanması gerektiğini vurgulayan Mesut, "Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki silahlı çatışmaların ciddi anlamda endişe verici olduğu, uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiği yönünde Birleşmiş Milletler başta olmak üzere çoğunluğun paylaştığı düşünceyi destekliyorum. Barışı destekleyelim, tek bir şiddet eyleminin olmadığı daha adil bir gelecek için çalışalım. İki taraftan da yaşanan ölümler herkesin kaybıdır." ifadelerini kullandı.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: mesut özil azerbaycan
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
İsyan etti! 'Bu takıma geldiğim için çok pişmanım' İsyan etti! 'Bu takıma geldiğim için çok pişmanım'
Fenerbahçe'de beklenen oldu! Sözleşmesi feshediliyor...Fenerbahçe'de beklenen oldu! Sözleşmesi feshediliyor... Galatasaray'dan Milik bombasıGalatasaray'dan Milik bombası Fenerbahçe'ye transfer yasağı iddiasıFenerbahçe'ye transfer yasağı iddiası
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.