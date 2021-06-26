Aziz Yıldırım - Ali Koç paylaşımı dikkat çekti!

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım - Ali Koç gerginliği üzerine önemli bir paylaşımda bulundu.

26 Haziran 2021 Cumartesi - 15:31
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Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu ve eski spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı - lacivertlilerdeki son durumla ilgili bir paylaşımda bulundu.
 
Dilmen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sarı - lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'a barışma çağrısında bulundu.
 
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Dilmen, tweet'inde "ORTAK SEVDAMIZ FENERBAHÇE! Büyük Fenerbahçeli Aziz Yıldırım ve Büyük Fenerbahçeli Ali Koç; Logomuzun Anlamını Yaşatmak Üzere, Fenerbahçe'nin Aydınlık Geçmişi ve Aydınlık Geleceği İçin... #3TEMMUZDAELELEMABEDİMİZDE" ifadelerini kullandı.

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Etiketler: ali koç aziz yıldırım rıdvan dilmen
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