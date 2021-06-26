Aziz Yıldırım - Ali Koç paylaşımı dikkat çekti!

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Dilmen, tweet'inde "ORTAK SEVDAMIZ FENERBAHÇE! Büyük Fenerbahçeli Aziz Yıldırım ve Büyük Fenerbahçeli Ali Koç; Logomuzun Anlamını Yaşatmak Üzere, Fenerbahçe'nin Aydınlık Geçmişi ve Aydınlık Geleceği İçin... #3TEMMUZDAELELEMABEDİMİZDE" ifadelerini kullandı.