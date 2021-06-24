Aziz Yıldırım'dan flaş Fenerbahçe Kongresi kararı!

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kongre öncesi maraton tribün tarafındaki otoparkı kullanma isteklerinin kabul edilmediğini belirterek kongreye katılmayacağını açıkladı.

AA 24 Haziran 2021 Perşembe - 21:26
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Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sizlerin malumu olduğu  üzere genel kurul organizasyonu bir teamül olarak yüksek divan kurulu başkanının  koordinesinde yönetim kurulu tarafından yapılmaktadır. Yarın yapılacak genel  kurula katılmak için divan kurulu başkanımız ile temasa geçerek toplantıya  katılacak eski yöneticilerimiz için maraton tribün tarafındaki otoparkı kullanma  isteğinde bulunduk. Sayın Vefa Küçük teamüllere uygun bu isteğimizi kabul ederek  bize maraton tribün tarafından sınırlı sayıda yer tahsis edilebileceğini söyledi.  Ardından bir süre sonra böyle bir tahsis yapılamayacağını bildirdi." ifadelerini  kullandı.
 
Söz konusu durum üzerine özellikle Abdullah Kiğılı'nın yürüme  konusundaki problemleri izah edilerek üç araçlık kullanım imkanı tanınmasının  istendiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:
 
"Vefa Küçük konuyu Sayın Ali Koç ile görüşerek döneceğini bize  bildirdi. Görüşmenin ardından maraton tribünden böyle bir imkanın bana ve  Abdullah Bey'e tanınamayacağı bilgisini iletti. Sayın Kiğılı'nın önerilen yerden  yürüyerek genel kurula katılımı mümkün değildir. Reva görülen uygulama sayın  Kiğılı ve bizlere yönelik nezaketsiz bir durumdur. Bizler kulübümüzün sınırlı  imkanları ile bu anıt stadyumu inşa eden ve kulübümüze kazandıran insanlar olarak  reva görülen bu uygulamayı üzüntü ile ve esefle karşılıyoruz. Geçmişe duyulan ön  yargı ve güç mücadelesinin bir tezahürü olan bu uygulamayı asla kabul etmiyoruz.  Yapılacak olan kongrenin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, ben ve  arkadaşlarım kongreye katılmayacağımızı deklare ediyoruz."

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