Aziz Yıldırım sürprizi! 25 Haziran'da...

Fenerbahçe'de 25-26 Haziran'da düzenlenecek Olağan Seçimli Genel Kurul'da eski başkan Aziz Yıldırım'ın da açıklamalarda bulunacağı belirtildi.

21 Haziran 2021 Pazartesi - 11:42 | Son Güncelleme : 21 06 2021 - 11:44
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Fenerbahçe'de kongre haftasına girildi.
 
25/26 Haziran'da düzenlenecek Olağan Seçimli Genel Kurul'dan önce perşembe günü 11.30'da eski başkan Aziz Yıldırım da açıklamalarda bulunacak.
 
Aziz Yıldırım, "24 Haziran Perşembe, saat 11:30'da Çırağan Sarayı'nda, hepimizin ortak sevdası olan Fenerbahçe'nin dünü, bugünü ve yarını üzerine konuşacağımız bir basın toplantısı yapıyorum." açıklamasını yaptı.
 
Aziz Yıldırım'ın özellikle kendi dönemine ait mali konularla ilgili konuşması bekleniyor.
 
"TÜM ÜYELERİ BEKLİYORUZ"
 
Sarı-lacivertli kulüpten üyelere kongreye katılma çağrısı geldi. Resmi twitter adresinden, "Kulübümüzün olağan seçimli genel kurul toplantısı 25-26 Haziran'da! Uzun zamandır buluşamadığımız evimizde tekrar bir araya geliyoruz. Tüm üyelerimizi demokratik haklarını kullanmaları için stadımıza bekliyoruz" açıklaması yapıldı.

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Etiketler: aziz yıldırım fenerbahçe
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