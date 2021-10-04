Babası dayanamadı! Ferdi Kadıoğlu'nun kimliğini yayınladı Kuntz'a gönderme yaptı

Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu sosyal medyada oğlunun TC kimlik kartını paylaşarak Stefan Kuntz'a göndermede bulundu.

04 Ekim 2021 Pazartesi - 15:15
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Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un sözlerine yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

 
Baba Kadıoğlu, Ferdi Kadıoğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını paylaşarak, "Ferdi Kadıoğlu TC kimlik Kartı gerisini size bırakıyorum TFF" ifadelerini kullandı. 
 
STEFAN KUNTZ NE DEMİŞTİ?
 
A Milli Takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, basın mensuplarıyla bir araya geldiği sohbet toplantısında Ferdi Kadıoğlu açıklaması yapmıştı.
 
Alman teknik adam, Kadıoğlu'nun durumunun sorulması üzerine, "Öncelikle Ferdi'nin hangi milli takımı seçeceğine karar vermesi gerekiyor. Daha sonrasında kendisinin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması lazım. Ardından kendisi için FIFA nezdinde milli takım değişikliği başvurusu yapılabilir." sözlerini kullanmıştı.

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Etiketler: ferdi kadıoğlu kuntz
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