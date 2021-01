Galatasaray'ın gündemindeki Başakşehir li İrfan Can Kahveci ile ilgili babası Hacı Bektaş Kahveci açıklamalarda bulundu.

Beyaz TV'ye konuşan İrfan Can Kahveci'nin babası Hacı Bektaş Kahveci: "İrfan Can Kahveci, Galatasaray 'a gitmek istiyor. Göksel Gümüşdağ 14 milyon euro istiyormuş diye duydum. Başakşehir'den artık gitmek istiyor." ifadelerini kullandı. Açıklamalarına devam eden Kahveci, "İrfan Can Fenerbahçeliydi ama dayıları Galatasaraylı yaptı." dedi.