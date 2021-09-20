Babel taraftarların sinir uçlarıyla oynamaya devam ediyor!

Dün akşam taraftarların tepki gösterdiği Ryan Babel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

20 Eylül 2021 Pazartesi - 11:47
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Galatasaray, Süper Lig'de ilk yenilgisini Alanyaspor karşısında aldı. Sarı-Kırmızılılar, Candeias'ın 87. dakikadaki golüne engel olamadı ve maçı 1-0 kaybetti.
 
Sarı-Kırmızılılar'da taraftarın hedefinde ikinci yarı oyuna giren Ryan Babel vardı. Topla her buluştuğunda ıslıklanan tecrübeli oyuncu maç sonunda sahada fiziksel çalışmaya alınan oyuncular arasında bulunan Hollandalı futbolcu, kendisine tepki gösteren taraftarlara alkışla karşılık verdi.
 
Ryan Babel'in sosyal medyadan yaptığı paylaşıma tepki yağdı. Araba içinde çekilen fotoğrafını yayınlayan Babel, "Son dakikalarda maçı kaybetmek daha çok acıtıyor. Bu maçtan ders çıkarmalıyız. Bugün beni kişisel olarak destekleyen taraftara teşekkür ederim" mesajını paylaştı. Galatasaraylı taraftarlar buradan da Babel'e tepkilerini gösterdi.

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Etiketler: babel galatasaray
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