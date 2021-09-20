Babel taraftarların sinir uçlarıyla oynamaya devam ediyor!

Galatasaray, Süper Lig'de ilk yenilgisini Alanyaspor karşısında aldı. Sarı-Kırmızılılar, Candeias'ın 87. dakikadaki golüne engel olamadı ve maçı 1-0 kaybetti.

Sarı-Kırmızılılar'da taraftarın hedefinde ikinci yarı oyuna giren Ryan Babel vardı. Topla her buluştuğunda ıslıklanan tecrübeli oyuncu maç sonunda sahada fiziksel çalışmaya alınan oyuncular arasında bulunan Hollandalı futbolcu, kendisine tepki gösteren taraftarlara alkışla karşılık verdi.