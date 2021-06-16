Badou Ndiaye adım adım Göztepe'ye...

Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor, Fatih Karagümrük gibi takımların formasını giyen Badou Ndiaye Göztepe'ye imza atıyor...

16 Haziran 2021 Çarşamba - 11:22
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Geçen sezonun devre arasında Yunanistan'ın Paok takımında kiraladığı Anderson Esiti'nin takımdan ayrılmasıyla orta sahaya bir takviye daha yapmayı planlayan Göztepe'nin Ndiaye ile temasa geçtiği vurgulandı. Göztepe'nin Esiti'nin satın alma opsiyonunu kullanmayı düşündüğü ancak Paok'un yüksek bir bonservis bedeli belirlediği açıklandı.
 
Göztepe'nin Esiti olmaması durumunda en kısa zamanda Ndiaye transferini bitirmek istediği öğrenildi. Türkiye'de Osmanlıspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük formalarını giyen 30 yaşındaki Senegalli 2020-2021 sezonun devre arasında Karagümrük'ten Suudi Arabistan takımı Al Ain'e transfer olmuştu. Ndiaye için Göztepe'nin yanı sıra Gaziantep Futbol Kulübü'nün de devrede olduğu öne sürüldü. 

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Etiketler: ndiaye göztepe
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