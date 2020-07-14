Badou Ndiaye: "Çok çabaladık ama başaramadık"

Süper Lig'de Denizlispor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da Badou Ndiaye ve Guilherme açıklamalarda bulundu.

14 Temmuz 2020 Salı - 8:02
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Süper Lig'de Denizlispor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da Badou Ndiaye açıklamalarda bulundu.
 
"Sonuna kadar devam etmek zorundayız"
 
"Geriye düştükten sonra öne geçmek için çok çabaladık ama başaramadık. Biz Trabzonspor'un, sonuna kadar devam etmek zorundayız, elimizden geleni yapacağız. Biz Trabzonspor'uz, sonuna kadar devam etmek zorundayız. Sonuna kadar mücadeleyi vereceğiz."
 
Guilherme ise "2-0 yapacak pozisyonları bulmuştuk ancak ikinci yarının başında yediğimiz gol dengemizi bozdu. Önümüzde iki lig maçı ve bir de kupa finali var. Kafamızı kaldırıp bu maçlara hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

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