Bafetimbi Gomis yine sahada bayıldı!

Galatasaray'da oynadığı dönemde de bir Kasımpaşa maçta baygınlık geçiren ve bir süre oyuna devam ettikten sonra kenara alınan Gomis, Al Ahli Jeddah maçının 12. dakikasında kendisini yere bıraktı. Hemen müdahale edilen Fransız futbolcu bir süre hareketsiz kaldıktan sonra ayağa kalktı ve maça devam etti.

GOMİS NEDEN BAYILIYOR?

Vazovagal Senkop denilen bir hastalığa sahip Gomis daha önce de sahada problemler yaşamıştı. 2009 yılında Fransa Milli Takımı'nın kampında bir antrenmanda ani bir baygınlık geçiren Gomis'e vazovagal senkop teşhisi konmuştu. Bafetimbi Gomis zaman zaman, aşırı sıcak hava, aşırı nem ve yoğun stres altında bulunduğu durumlarda şuur kaybı yaşayabiliyor. Kaygı, korku, acı, yoğun duygusal stres ve açlıkta bu hastalığı tetikleyebiliyor.

Fransa'da Lyon forması giyerken de üç kez baygınlık geçiren Gomis, Premier League'de Swansea City forması giyerken Tottenham ile oynadıkları maçın ilk dakikalarında da sorunu yaşamış ve hemen hastaneye kaldırılmıştı.

VAZOVAGAL SENKOP NEDİR?