Bahçeşehir Basketbol - Unics Kazan maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle misli.com'da

Bu sezon Eurocup arenasında henüz galibiyetle tanışamayan Bahçeşehir Basketbol, bu zorlu mücadelede galibiyet için parkeye çıkarken siz de karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle yaşayabilirsiniz.

10 Kasım 2020 Salı - 10:43
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BAHÇEŞEHİR KOLEJİ – UNICS KAZAN

Geniş ve kaliteli kadrosuyla beraber gün geçtikçe formu yükselen Bahçeşehir Koleji, Basketbol Süper Ligi’nde aldığı galibiyetleri artık Eurocup’ta da alma hedefinde… Zafer Aktaş ve öğrencileri bundan önceki 6 Eurocup mücadelesinde de oyunu kafa kafaya götürmesine ragmen final anlarını kaybederek hanesine galibiyet yazdıramamıştı. Temsilcimiz; Erick Green, İsmet Akpınar ve Alex Perez gibi kaliteli skor opsiyonlarıyla Rusya ekibine karşı galibiyet için parkeye çıkıyor.

Öte yandan tecrübeli kadrosunun avantajlarını sezon başından bu yana ortaya koyan Unics Kazan, kazanarak bir sonraki tur için kendine avantaj sağlamak hedefinde. Rus temsilcisinin en büyük avantajı ise NBA geçmişi olan Isaiah Canaan…

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ekip grup aşamasının 2. maçında karşı karşıya gelmiş ve kıran kırana geçen mücadelede 89-88’lik skorla Unics Kazan galip gelmişti.

Temsilcimiz Bahçeşehir Basketbol’un Avrupa arenasında çıktığı 6 maçın 4’ünde 160 sayı barajı aşıldı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu heyecanlı Eurocup karşılaşmasını kuponlarına ekleyen Misli.com kullanıcılarının şu ana kadar en çok tercih ettiği bahislerden biri de Unics Kazan galibiyeti oldu. %83’lük kesim konuk ekibin galibiyetini tercih etti.

MİSLİ.COM YAZARI CAN ÖZAY’IN MAÇ TAHMİNİ

Bahçeşehir’de işlerin iyi gitmediği ortada. Sonuç almakta oldukça zorlanıyorlar fakat kötü bir oyun oynadıklarını da söylemek biraz haksızlık olur. Geçtiğimiz hafta Bourg maçını kazanmaya yaklaşmışlardı fakat maçın sonunu oynamakta tekrardan zorlandılar. Rakip Unics Kazan’ın yükselen hücumuna cevap vermek kolay olmayacaktır. Jamar Smith, Canaan ve John Brown gibi isimlerle sorun yaratmaya devam edeceklerdir. İlk tercihim Kazan tarafında.

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Etiketler: Bahçeşehir Basketbol Unics Kazan
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