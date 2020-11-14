Bakan Kasapoğlu: Formula 1 yarım kalmış hikayenin yeniden başlaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1 yarışının 9 yıl sonra Türkiye'ye dönmesini "yarım kalmış hikayenin yeniden başlaması" olarak değerlendirdi.

AA 14 Kasım 2020 Cumartesi - 15:00 | Son Güncelleme : 14 11 2020 - 15:05
İLGİLİ HABERLER
Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turlarının birincisi belli oldu Formula 1 Türkiye GP sıralama turlarında kırmızı bayrak kararı Formula 1 Türkiye GP'de son antrenman seansı yoğun yağışla tamamlandı Pistte şartlar sürücüler için zor ancak yarışseverlerde heyecan dorukta Formula 1 Dünya Şampiyonası 11. yarışını Lewis Hamilton kazandı!

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Intercity İstanbul Park'ta basın  mensuplarına yaptığı açıklamada, "İstanbul, dünya başkenti, göz bebeği şehrimiz.  Kıtaları birleştiren, medeniyetlerin beşiği bir şehir. 9 yıl aradan sonra dünyaca  ünlü efsane pilotlar, İstanbul’da buluştu. Türk gençlerinin bu konudaki ilgisi ve  heyecanını, gençlerle bir araya geldiğimizde görüyorduk. Hem gençlerimiz  açısından hem ülkemiz açısından mutluluk verici bir gelişme." ifadelerini  kullandı.
 
Formula 1 yarışlarına ilginin yüksek olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu,  "Böylesine önemli bir organizasyonun ilk kez değil, 9 yıl aradan sonra  gerçekleşiyor olması, İstanbul için ayrı bir heyecan. Bunu, 'Formula 1, İstanbul  için yarım kalmış hikayenin yeniden başlaması' olarak ifade etmek istiyorum.  Ülkemiz her zaman olduğu gibi bu organizasyona da en güzel şekilde hazır.  İnşallah önümüzdeki süreçte de gençlerimizin talepleri ve heyecanlarıyla pek çok  güzel organizasyonu birlikte gerçekleştireceğiz." diye konuştu.
 
"İki milyar insanın gözü kulağı, bu hafta sonu İstanbul’da olacak"
Salgın dolayısıyla organizasyonda seyirci olmamasının üzüntüsünü  yaşadıklarını ifade eden Kasapoğlu, "Seyirciler bu işin önemli bir parçası ama  maalesef pandemi süreci bizleri kısıtladı. Pandemiye rağmen bu organizasyona ev  sahipliği yapmak mutluluk verici. Ümit ediyorum bundan sonraki süreçlerde  seyirciyle birlikte daha güzellerini gerçekleştirmek nasip olur. İki milyar  insanın gözü kulağı, bu hafta sonu İstanbul’da olacak. Dünyanın incisi, göz  bebeği şehrimizde bugüne kadar olduğu gibi bu hafta sonu da bu güzel  organizasyona en güzel şekilde ev sahipliği yapacağız." değerlendirmesinde  bulundu.
 
Türkiye'nin sahip olduğu tesislerle dünyayla rekabet ettiğini aktaran  Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İstanbul futboluyla, basketboluyla, voleyboluyla, tenisiyle diğer  organizasyonlarıyla pek çok marka organizasyonu dört dörtlük gerçekleştirmiş bir  şehrimiz. Bu noktada emek, gayret, alın teri var. Bunlar rastgele oluşan  faktörler değil. Ülkemizin özellikle spor organizasyonlarıyla ilgili talep eden  değil, talep edilen, aranan, istenen bir ülke olması, bir çalışmanın, bir  gayretin ürünü. Yıllardır yapılan yatırımlar sayesinde ülkemizin dört bir  tarafında ilmek ilmek işlenen; salonlarıyla, statlarıyla, kortlarıyla,  pistleriyle ülkemizin 81 vilayetinin her noktasında ışıl ışıl parlayan  tesislerimiz var. İstanbul’da olduğu gibi ülkenin dört bir yanında bu tesisler,  spor turizmi noktasında iddiasını ortaya koyuyor."
 
"Intercity İstanbul Park, pilotların da örnek gösterdiği pistlerden"
Formula 1 gibi birçok organizasyonu en güzel şekliyle spor camiasıyla  buluşturacaklarını kaydeden Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu yolda gayret  gösteriyoruz. Bu ideale ulaşmak için bir çaba var. Bu noktada 18 yıldan beri  devlet eliyle atılan adımlar var. Bugün göğsümüzü gere gere geldiğimiz aşamayı  onurla, gururla ifade ediyoruz. Intercity İstanbul Park, pilotların da örnek  gösterdiği pistlerden. 9 yıl önce efsane pilotlar buraya geldi ve yarıştı. Hem  İstanbul hem Intercity İstanbul Park, bu camiada iz bırakan bir marka olarak  varlığını devam ettiriyor." şeklinde görüş belirtti.
 
Organizasyonun gençler için ilham kaynağı olmasını umut ettiklerini  belirten Kasapoğlu, "Sporda pek çok branşta iddiası olan ve bu iddiasını her  geçen gün güçlendiren gençlerimiz var. Bu gençlerimiz aynı zamanda otomobil  sporlarında da hızla yükselen bir jenerasyonu temsil ediyor. Bunlardan biri de  Ayhancan Güven. Biz bu gençlerimizi desteklemekle onların yanında olmakla gurur  duyuyoruz. Onlar da ay-yıldızımızı, şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında  gururla temsil ediyor." şeklinde konuştu.
 
Yarış sonunda verilecek kupaya ilişkin detayları da paylaşan  Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Organizasyonun sonunda alınacak kupa, Türkiye Cumhuriyeti’nin o şanlı  mührünün bu organizasyonlarda ne kadar güçlü olduğunu temsil etmesi açısından  önemli. Kupada ay-yıldızımız, Galata Kulesi, dünyayı birleştiren 15 Temmuz  Şehitler Köprüsü var. Ülkemizin asil sembolü, tarihimizin, medeniyetimizin  sembolü lale motifleri var. Onlar bu ihtişamı temsil ediyor. Ülkemizin bu çapta  böyle bir organizasyona mührünü vurması, ortaya koymuş olduğu vizyon, güçlü  liderliği, bizlere aşıladığı öz güven ve bu anlamda atılan adımlar, bizleri  gururlandıran bu eserlerde ilham olması, ülkemize bu tür organizasyonların her  daim kazandırılması noktasındaki samimi destekleri dolayısıyla saygı değer  Cumhurbaşkanımıza spor camiamız, gençlerimiz adına şükranlarımı armağan  ediyorum."
 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmasının sonunda sporculara başarı  dileyerek Intercity İstanbul Park yönetimi, Türkiye Otomobil Federasyonu, Gençlik  ve Spor Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti.
 
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Bakan Kasapoğlu Formula 1 F1 Türkiye GP
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Christoph Daum'dan Beşiktaş itirafı: Tekrar istediler... Christoph Daum'dan Beşiktaş itirafı: Tekrar istediler...
Fenerbahçe'den ilk transfer! Resmen duyurdular...Fenerbahçe'den ilk transfer! Resmen duyurdular... Abdullah Avcı'dan ilk bomba! Eski öğrencisi...Abdullah Avcı'dan ilk bomba! Eski öğrencisi... Formula 1 Türkiye GP'ye damga vuran an! İstanbul'da büyük sürpriz...Formula 1 Türkiye GP'ye damga vuran an! İstanbul'da büyük sürpriz...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.