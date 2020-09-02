Bakan Koca açıkladı! Maçlar seyircisiz oynanmaya devam edecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Türkiye'de liglerin ilk yarısı boyunca seyircisiz oynanması konusunda Bilim Kurulu'nun öneride bulunduğunu duyurdu.

02 Eylül 2020 Çarşamba - 21:01
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) maçların ekim ayından itibaren stat kapasitesinin yüzde 30’u kadar seyirciyle oynanması kararıyla ilgili bir açıklama yaptı.
 
Bakan Koca, futbolun Bilim Kurulu’nun gündeminde olduğunu söyleyerek, "Belli bir döneme kadar veya ilk yarı için müsabakaların seyircisiz olması şeklinde bir öneri var. Seyircili olmaması, seyircisiz devam edilmesi şeklinde Bilim Kurulu önerisini yaptı. Yaklaşımımız budur" ifadelerini kullandı

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Etiketler: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu
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