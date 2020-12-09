Bakanlardan ırkçılığa sert tepki! 'Hastalıktır'

09 Aralık 2020 Çarşamba - 8:46
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medyada ırkçılık karşıtı başlatılan kampanyaya destek verdi. Gül, İngilizce
olarak "Irkçılığa hayır" etiketiyle, "Irkçılık insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Irkçılığa dur de" paylaşımını yaptı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise "Irkçılık bir hastalıktır." değerlendirmesinde bulunarak kampanyaya destek verdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı paylaşımda, "Irkçılığa hayır" ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Irkçılığa hayır" paylaşımında bulunurken, Sağlık
Bakanı Fahrettin
Koca ise "Sonucu ne olursa olsun bu onurlu duruşu sergilemek gerekir. Tebrikler asil duruşlu Başakşehir
." değerlendirmesini yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da ırkçılık karşıtı paylaşımda bulundu.
Altun, Twitter
hesabından, "Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir'in antrenörüne karşı sergilenen nefret suçunu şiddetle kınıyorum. Irkçılığın her türlüsü ayaklarımızın altındadır." açıklamasını yaptı.