Bakasetas bombası! Dev talip

Trabzonspor'un Yunanlı yıldızı Bakasetas'a Portekiz devi Sporting Lizbon talip oldu.

01 Kasım 2021 Pazartesi - 9:30
İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor'da 3 futbolcu Beşiktaş derbisinde... Gervinho sakatlandı Trabzonspor Visca bombasını patlatmaya hazırlandı "Ben bir Rizeli olarak Trabzon'a gelirken..." Nazar değdi! Trabzonspor'a Bakasetas şoku Trabzonspor'da Yunus Mallı sakatlandı

Trabzonspor’un en önemli hücum silahı Bakasetas’a talip çıktı... Yunanistan basını, bu sezon lig ve Avrupa’da çıktığı 14 maçta 7 gol, 6 asistlik performans ortaya koyan 28 yaşındaki 10 numara ile Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Sporting Lizbon’un yakından ilgilendiğini yazdı.
 
Portekiz kulübünün, Yunanistan Milli Takımı’nın formasıyla da çıktığı son 5 maçta 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağlayan Bakasetas için Ocak ayında Trabzonspor’a teklif yapabileceği vurgulandı.
 
3 milyon Euro'ya almışlardı
 
Bordo- Mavililer’in geçen sezonun devre arasında 3 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Bakasetas’ın kontratında 12 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi bulunuyor. Olası satış halinde, önceki kulübü Alanyaspor ’un da yüzde 20’lik pay hakkı var.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: bakasetas sporting lizbon trabzonspor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Morutan attı Beşiktaşlılar ayağa kalktı! Deniz Çoban açıkladı 'Golde ofsayt...' Morutan attı Beşiktaşlılar ayağa kalktı! Deniz Çoban açıkladı 'Golde ofsayt...'
Galatasaray Gaziantep karşısında kazandı Şansal Büyüka 3 futbolcunun ismini açıkladı! 'Bunları görünce tedirgin oluyorum huzurum kaçıyor'Galatasaray Gaziantep karşısında kazandı Şansal Büyüka 3 futbolcunun ismini açıkladı! 'Bunları görünce tedirgin oluyorum huzurum kaçıyor' 'Makul olan vedalaşmak' Ali Koç soyunma odasına girdi Vitor Pereira'nın kalemi kırıldı! Mesut Özil, Caulker, Kim Min-Jae derken...'Makul olan vedalaşmak' Ali Koç soyunma odasına girdi Vitor Pereira'nın kalemi kırıldı! Mesut Özil, Caulker, Kim Min-Jae derken... İspanya Enes Ünal'ı konuşuyor!  Öyle bir gol attı ki Getafe'yi ipten aldıİspanya Enes Ünal'ı konuşuyor!  Öyle bir gol attı ki Getafe'yi ipten aldı
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.