Bakasetas bombası! Dev talip

3 milyon Euro'ya almışlardı

Bordo- Mavililer’in geçen sezonun devre arasında 3 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Bakasetas’ın kontratında 12 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi bulunuyor. Olası satış halinde, önceki kulübü Alanyaspor ’un da yüzde 20’lik pay hakkı var.