Bakasetas durdurulamıyor!



Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas’ın formasını giydiği takımlar değişse de, müthiş form grafiği hiç değişmiyor. Alanyaspor ile büyük bir çıkış yakalayan ve Akdeniz ekibinde sergilediği performansla bordo-mavililerin yolunu tutan oyuncu Yunanistan Milli Takımı’nda da öne çıkan isimlerden olmayı sürdürüyor.

İspanya-Yunanistan Dünya Kupası eleme maçında sahneye çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu penaltı noktasından kaydettiği golle, takımını yenilgiden kurtardı, 1-1 biten maçta skor tabelasını değiştiren isim oldu. Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı’yla çıktığı son 10 maçta 3 gol-3 asiste imza atarak 6 gole direkt etki etti ve takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi.

En iyi ödülü





Alanyaspor’da forma giydiği son 10 maçta 6 kez fileleri havalandırma başarısı gösteren 27 yaşındaki futbolcu, turuncu-yeşilli ekipte toplamda ise arkasında 21 gol-12 asistlik bir istatistik bıraktı. Yeni takımı Trabzonspor ’da hızlı bir başlangıç yaparak sahaya çıktığı 10 maçta 5 gol atmayı başardı.