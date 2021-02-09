Bakasetas'ı Erol Bulut istedi Trabzonspor bitirdi

Transferin son gününde Bakasetas bombasını patlatan Trabzonspor, Yunan yıldızda tam isabet sağladı.

09 Şubat 2021 Salı - 13:58
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Trabzonspor devre arası transferin bitimine iki gün kala 36 saatlik dev operasyonla Alanyaspor'un 10 numarası Bakasetas'ı kadrosuna kattı. Abdullah Avcı'nın özel isteği sonrası Bordo-Mavili takım 27 yaşındaki futbolcuyu 3 milyon Euro ve 500 bin Euro'luk bonus karşılığında transfer. Yunan futbolcu takımın kazandığı son iki maçta attığı iki golle dikkatleri üzerine çekti.
 
Erol Bulut'un listesinde ilk sıradaydı!
 
Alanyaspor'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'nin başına geçen teknik direktör Erol Bulut Bakasetas ile yakından ilgilendiklerini sezon başında üstüne basa basa vurguladı. Ancak Sarı-Lacivertli takım bu transfere sıcak bakmayınca tercihleri Pelkas'dan yana oldu. 
 
Galatasaray da istedi!
 
Devre arası transfer dönemi öncesi Galatasaray yönetcileri Alanyaspor'dan Bakasetas'ın durumunu sordu. Sarı-kırmızılı takım istese 3 milyon Euro + 500 bin Euro'luk bonusla transferi sonlandırabilecekti. Ancak bu girişim ilginin ötesine geçmedi.
 
Trabzonspor son günlerde bitirdi!
 
Enzo Perez ve Papu Gomez transfer girişimleri boşa çıkan Bordo-Mavili takım transferin son günlerinden terchini Bakasetas'tan yana kullandı. Abdullah Avcı'nın isteğiyle harekata geçen Trabzonspor Başkanı Ahmet Agaoğlu 36 saatlik operasyonla transferi noktaladı. Alanya'ya özel uçak kaldıran Ağaoğlu oyuncuyu Beşiktaş maçı kadrosuna yetiştirdi.
 
21 maçta 9 gol attı!
 
Sezonun ilk yarısında Alanyaspor formasıyla 18 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Bakasetas çıkışını Trabzonspor formasıyla sürdürdü. Bordo-Mavili takıma transfer olduktan sonra Beşiktaş maçının ikinci yarısında sahaya çıkan Yunan oyuncu Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında attığı gollerle takımına 6 puan kazandırdı.

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Etiketler: bakasetas trabzonspor
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