Bakasetas için istenen bonservis bedeli belli oldu

Alanyaspor, Yunan orta saha Bakasetas için 5 milyon euro'luk bonservis bedeli belirledi.

26 Ocak 2021 Salı - 14:00
İLGİLİ HABERLER
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 4 maçta 12 puan! Gaziantep adım adım zirveye... Hamza Hamzaoğlu 6 maçtır kaybetmiyor! Alanyaspor: 1 Yeni Malatyaspor: 1 Cezası 1 maça indi! Beşiktaş karşısında kenarda olacak Gençlerbirliği'den sonra bir darbe de Göztepe'den

Aytemiz Alanyaspor'un başarılı oyuncusu Tasos Bakasetas'ın birçok talibi olduğu biliniyor. Turuncu yeşilliler, Yunan orta sahanın bonservis bedelini belirledi.Yeni Alanya'da yer alan habere göre; Alanyaspor'un 27 yaşındaki 10 numarası Bakasetas'a Süper Lig ve Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Alanyaspor yönetiminin ise bu tekliflerin ardından başarılı futbolcunun bonservis bedelini belirlediği öğrenildi. Alanyaspor, Bakasetas'a talip olan kulüplerden 5 milyon Euro isteme kararı aldı. Turuncu yeşilli yönetim, bu rakamı veren olmazsa oyuncu ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.
 
20 MAÇTA 6 GOL, 4 ASİST
 
Bakasetas, sezonun geride kalan kısmında Aytemiz Alanyaspor forması ile 20 maça çıktı. Bu maçların 19 tanesine ilk 11'de başlayan ve başarılı performansıyla dikkat çeken Yunan yıldız, 6 gol 4 asist kaydetti. Bakasetas, sergilediği bu performans ile 10 gole direkt etki yaptı.
 
Kariyerini Alanyaspor'da sürdüren Bakasetas, daha önce Yunanistan dışına hiç çıkmadı. Ülkesi dışındaki ilk takımı Alanyaspor olan Yunan orta saha, daha önce Asteras Tripolis, Aris Saloniki, Panionios ve AEK Atina takımlarında oynadı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: bakasetas alanyaspor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da dikkat çeken Luyindama gelişmesi! Önce kadro dışı kaldı sonra... Galatasaray'da dikkat çeken Luyindama gelişmesi! Önce kadro dışı kaldı sonra...
Falcao'nun yeni takımını açıkladılar! Bu 3 maddeyi onaylarsa imzalar atılırFalcao'nun yeni takımını açıkladılar! Bu 3 maddeyi onaylarsa imzalar atılır Yolanthe Cabau bikinili pozlarıyla olay yarattı!Yolanthe Cabau bikinili pozlarıyla olay yarattı! Beşiktaş'ta Josef de Souza gelişmesi! 2+1 yıllık imza atıldıBeşiktaş'ta Josef de Souza gelişmesi! 2+1 yıllık imza atıldı
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.