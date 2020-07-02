Balıkesirspor, Yusuf Şimşek'le tekrar anlaştı

02 Temmuz 2020 Perşembe - 7:31
| Son Güncelleme : 02 07 2020 - 7:33
Kırmızı-beyazlı ekipte ilginç bir olay yaşandı. Aynı gün yollar ayrılan Teknik Direktör Yusuf Şimşek
ile akşam saatlerinde yeniden anlaşma sağlandığı açıklandı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından anlaşma şu şekilde duyuruldu:
"Teknik Direktörümüz Yusuf Şimşek ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, karşılıklı iyi niyet çerçevesinde, sezon sonuna kadar birlikte çalışma kararı almış bulunmaktayız."
Didier Drogba'nın kafa golleri...