Balıkesirspor, Yusuf Şimşek'le tekrar anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor gün içerisinde yolları ayırma kararı aldığı Yusuf Şimşek ile yeniden devam kararı aldı.

02 Temmuz 2020 Perşembe - 7:31 | Son Güncelleme : 02 07 2020 - 7:33
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Kırmızı-beyazlı ekipte ilginç bir olay yaşandı. Aynı gün yollar ayrılan Teknik Direktör Yusuf Şimşek ile akşam saatlerinde yeniden anlaşma sağlandığı açıklandı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından anlaşma şu şekilde duyuruldu:
 
"Teknik Direktörümüz Yusuf Şimşek ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, karşılıklı iyi niyet çerçevesinde, sezon sonuna kadar birlikte çalışma kararı almış bulunmaktayız."

 
 
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