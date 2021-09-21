Balotelli'nin paylaşımı ortalığı yıktı! 3 emoji ve...

Instagram hesabından attığı golü paylaşan Balotelli, "Beyin, kucaklayan yüz ve omuz silken adam" emojilerini koydu.

Balotelli ayrıca, "Bizim beynimiz ve özellikle ta..ğımız ile kalbimiz var. Bununla gurur duyuyoruz." dedi.

Siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın ise, "Balotelli'nin neden bana böyle bir hareket yaptığını anlamadım, geçen sene bize gelemediği için mi yaptı, bilemiyorum. Kendi adına üzücü, seviyesini belli etmiş oldu, kendisi için yazık oldu, seviyesiz bir hareket." dedi.