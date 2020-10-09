Balotelli tamam da bu adamı nasıl veto ettin!

Almanya'ya attığı golle kalitesini bir kez daha ispatlayan Kenan Karaman'ın Beşiktaş'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı.

09 Ekim 2020 Cuma - 11:53
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A Milli Takımımız, Almanya karşısında 3-3'lük beraberliği son dakikada oyuna giren Kenan Karaman'ın attığı golle aldı...
 
Türkiye, Almanya'ya ilk kez üç gol atarken oyuna sonradan girmesine rağmen Kenan, sahanın yıldızları arasında yer aldı. Ve hemen ardından da Beşiktaş'ta Kenan Karaman tartışması yaşanmaya başlandı.
 
26 yaşındaki golcü oyuncunun formasını giydiği Düsseldorf küme düştüğü için menajeriyle beraber İstanbul'a geldiğinde "Kulübü 2'nci lige düştüğü için Kenan'ın bonservisinin 2 milyon euro'ya alınabilir" denilerek siyah-beyazlı kulübe önerildi.
 
Beşiktaş cephesi bu transfere önce sıcak baksa da ardından 'olumsuz' yanıt verildiği belirtildi.
 
(Takvim)
 
 

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Etiketler: kenan karaman beşiktaş
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