Balotelli transferinde flaş gelişme! Bitiyor...

Dünyaca ünlü İtalyan golcüye Beşiktaş forması giydirmek için yoğun çaba sarf eden yönetim, yıldız ismin menaceri Mino Raiola’yla temaslarını hızlandırdı. Bu transfere 2 milyon Euro’luk bütçe ayıran Siyah-Beyazlılar, bonuslar konusunda da orta yolu bulup ardından transferi açıklamayı planlıyor

12 Ağustos 2020 Çarşamba - 7:22
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Yeni sezonda hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de Süper Lig’de büyük hedefleri bulunan Siyah- Beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye basmıştı. Bu doğrultuda en yüksek bütçeyi forvet hattı için ayıran Kara Kartal, İtalya Serie A ekibi Brescia’yla yol ayrımında bulunan Mario Balotelli için düğmeye basmıştı. Yeni golcüsü için maksimum 2 milyon Euro’ya kadar çıkmayı planlayan yönetim, 29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun menaceri Mino Raiola’yla yaptığı son temastan olumlu geri dönüş aldı. Tarafların, bonuslar konusundaki pürüzler için görüşmelerine devam ettiği ve bu konunun halledilmesi sonrasında imzaların atılmasının planlandığı kaydedildi.
 
Devler Ligi’ni istiyor
 
Brescia’da 1.5 milyon Euro maaş artı bonusa oynayan Mario Balotelli’nin, tekrar Şampiyonlar Ligi’nde forma giyme şansı olması sebebiyle Kara Kartal’a transfer olmak konusunda istekli olduğu bildirildi. Öte yandan Beşiktaşlı taraftarların sosyal medya üzerinden kendisine yoğun ilgi göstermesinden dolayı da memnun olan Balotelli’nin, menaceri ve Beşiktaş’ın görüşmelerinden çıkacak sonucu beklediği belirtildi.
 
Balotelli, Brescia formasıyla geride bıraktığımız sezonda 19 maça çıkıp 5 gol atmıştı.
 
 
 
 
 
 

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