Bana bu iki futbolcu yeter dedi Ali Koç'a raporu verdi

Sol kanat alternatiflerini masaya yatıran Vitor Pereira Filip Novak ve Ferdi Kadıoğlu'nu yeterli gördü.

12 Eylül 2021 Pazar - 11:51
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Transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Fenerbahçe’nin 2021-22 sezonu kadrosu netleşti. Sarı-lacivertliler Vitor Pereira liderliğinde yeni dönemde 3-4-3 sistemi ile mücadele edecek.
 
Bu çerçevede kanatlar büyük önem taşıyacak. Caner Erkin’in gönderilmesi sonrası sol kanada takviye yapılması planlansa da bu bölgeye transfer gelmedi. Hatta transferin son günlerinde yabancı oyuncu hakkı da Vitor Pereira tarafından orta sahadan yana kullanıldı. Merkez orta sahanın daha sert ve agresif olması gerektiğini düşünen Portekizli hoca, bu bölgeye Miguel Crespo’yu istedi. Kalan tek yabancı hakkını merkez orta sahadan yana kullanan deneyimli çalıştırıcının sol kanadı işaret ederek “Ferdi ve Novak bu bölge için yeterli” raporu verdiği öğrenildi.
 
GİDİŞATA GÖRE
 
Sarı-lacivertliler gidişata göre devre arası transfer döneminde sol kanada takviye yapabilir. Zaten sezon başından bu yana oynanan 5 resmi maçın tamamında Ferdi Kadıoğlu sol kanatta görev aldı. Filip Novak da hem sol stoper hem de sol kanat olarak zaman zaman değerlendirildi. Ayrıca o bölgede Attila Szalai, Burak Kapacak ve Muhammed gibi alternatif isimler de bulunuyor.
 
KANATTA EKSİKLER
 
Sivasspor’u konuk Fenerbahçe’de bugünkü maç öncesinde iki kanatta da sıkıntı yaşanıyor. Bu sezon sol kanatta oynayan Ferdi Kadıoğlu’nun hafif sakatlığı bulunuyor. Genç yıldız oynarsa durumu daha ciddi bir hale gelebilir. Bu nedenle riske edilmemesi düşünülüyor.
 
Yine aynı bölgede oynayan Novak iyileşti ancak ciddi idman eksiği söz konusu. Bu nedenle bu bölgede Muhammed’in oynaması bekleniyor. Sağ kanatta da Nazım Sangare’nin eksikliği bulunuyor.

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Etiketler: ferdi kadıoğlu filip novak fenerbahçe vitor pereira
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