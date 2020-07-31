Bandırmaspor, Galatasaray'dan iki transfer birden açıkladı!

Bandırmaspor, Galatasaray'dan Gökay Güney ve Ferhan Evren'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

31 Temmuz 2020 Cuma - 15:08 | Son Güncelleme : 31 07 2020 - 15:45
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TFF 1. Lig'in yeni ekibi Bandırmaspor, transfer çalışmalarına 2 oyuncu ile start verdi.
 
Bordo - beyazlılar, Süper Lig takımı Galatasaray'dan Gökay Güney ve Ferhan Evren ile anlaştığını açıkladı.
 
Bandırmaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;
 
 "Transfer komitemiz, Galatasaray A.Ş.'den 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhan Evren ve 21 yaşındaki stoper mevkiinde görev yapan Gökay Güney ile satın alma opsiyonlarıyla birlikte 1 yıllık kiralık olarak kadromuza katmıştır. 
 
 

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