Bandırmaspor, Galatasaray'dan iki transfer birden açıkladı!

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Bandırmaspor , transfer çalışmalarına 2 oyuncu ile start verdi.

Bordo - beyazlılar, Süper Lig takımı Galatasaray 'dan Gökay Güney ve Ferhan Evren ile anlaştığını açıkladı.

Bandırmaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Transfer komitemiz, Galatasaray A.Ş.'den 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhan Evren ve 21 yaşındaki stoper mevkiinde görev yapan Gökay Güney ile satın alma opsiyonlarıyla birlikte 1 yıllık kiralık olarak kadromuza katmıştır.