Barcelona - Atletico Madrid maç sonucu: 2-2

La Liga’da haftanın en önemli karşılaşmasında lig ikincisi Barcelona , üçüncü sıradaki Atletico Madrid ’i ağırladı. Barselona kentindeki Nou Camp Stadı’nda oynanan karşılaşmada atılan dört golün üçü penaltıdan geldi.

Maçın 12. dakikasında Diego Costa’nın kendi kalesine attığı golle Barcelona 1-0 öne geçti. Arturo Vidal’ın Yannick Carrasco’yu düşürdüğü 15. dakikada Atletico Madrid ’in kazandığı penaltı atışını Ter Stegen kurtarsa da Alman kalecinin penaltı atılmadan önce bir ayağının kale çizgisinin dışında olduğuna karar veren maçın hakemi Mateu Lahoz atışı tekrarlattı.

19. dakikada bu kez topun başına geçen Saul, attığı golle skoru 1-1’e taşıdı. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Barcelona, 50. dakikada Messi’nin penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti.