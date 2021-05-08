Barcelona - Atletico Madrid maçı öncesi Arda Turan'ın kapısını çaldılar

"Atletico benim ikinci evim"



"Simeone birlikte çalıştığım en iyi yabancı teknik direktör"



"Barcelona'da Luis Enrique ile her şey iyiydi. Messi, Neymar ve Suarez'den sonra en çok gol atan bendim. Sonra Valverde geldi ve beni fazla oynatmadı, mantıksızdı. Kariyerime baktığımda şanslı olduğumu düşünüyorum. Leo Messi tarihin en iyi oyuncusu. Leo bizim dünyamızdan değil. Hala bu dünyadan olduğunu düşünmüyorum."